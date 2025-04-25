Глава СБР и президент Единой лиги ВТБ дали показания в деле о Бессеберге

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров и бывший исполнительный директор организации, а ныне президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дали показания в апелляционном деле об Андерсе Бессеберге. Об этом сообщили в NRK.

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Российские функционеры приняли участие в процессе посредством переписки по электронной почте, отметило издание. Такой способ был выбран из-за напряжённой политической обстановки между Россией и Норвегией и невозможности очного присутствия в суде. Адвокат бывшего главы IBU Фридрик Берг заявил, что обвинения в адрес подзащитного не соответствуют действительности и он не скрывал положительные допинг-пробы российских биатлонистов.