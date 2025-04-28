Ступак высказалась о желании Губерниева возглавить ФЛГР

Ступак — о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Вяльбе очень хорошо выполняет работу. Во главе федерации вижу только ее»
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак заявила «Матч ТВ», что будет поддерживать Елену Вяльбе на выборах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. В апреле комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента организации. Выборы состоятся в 2026 году.
— Губерниев готов возглавить ФЛГР. Вы поддерживаете его кандидатуру?
— Дело не в Дмитрии или ком‑то еще. Елена Валерьевна очень хорошо выполняет свою работу. Во главе федерации вижу только ее. Хочу, чтобы она продолжала работать, — сказала Ступак «Матч ТВ» на открытии «Сообщества чемпионов».