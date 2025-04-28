Ступак высказалась о желании Губерниева возглавить ФЛГР

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак заявила «Матч ТВ», что будет поддерживать Елену Вяльбе на выборах главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. В апреле комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента организации. Выборы состоятся в 2026 году.

— Губерниев готов возглавить ФЛГР. Вы поддерживаете его кандидатуру?

— Дело не в Дмитрии или ком‑то еще. Елена Валерьевна очень хорошо выполняет свою работу. Во главе федерации вижу только ее. Хочу, чтобы она продолжала работать, — сказала Ступак «Матч ТВ» на открытии «Сообщества чемпионов».