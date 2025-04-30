Устюгов: уровень российских лыж упал за время отстранения

Сергей Устюгов считает, что уровень российских лыж упал за время отстранения.

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С марта 2022 года россияне не допускаются до турниров Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Каким для вас получился этот сезон?

– Я сейчас в отпуске. Весь апрель в разъездах, отпуск мой будет именно от лыж. Был сложный сезон, на 80% им доволен. Если бы не отменили Кубок России в Тюмени, я бы хорошо пошумел в этом сезоне. Но это лишь мои догадки.

– Почему на 80%?

– Надо стабильно бежать весь сезон и бороться за топ-10 в Кубке России. Чтобы бежать так, нужно быть полностью здоровым и мотивированным. Я, как обычно, готовился только к чемпионату России (Устюгов в минувшем сезоне взял золото в спринте – Спортс’’).

– Довольны российскими стартами этого сезона и своим выступлением?

– Если говорить про себя, то доволен, потому что есть медаль. Российские старты за сезон были прекрасные. Но всех переплюнул Ижевск. Смотрел по телевизору, облизывался и думал: «Почему я там не выступаю?» Но я не смог поехать из-за подготовки. Чемпионат России в Казани тоже заслуживает очень много похвалы.

– Российские лыжи сохранили высокий уровень за три года отстранения?

– Если смотреть на тактики, скорости и все нюансы, то уровень лыж упал.

– С чем это связано?

– Недопуск, нет полной мотивации, варимся в одной каше. Раньше спортсмены ездили на Кубок мира, приезжали и соревновались с теми, кто не поехал туда. Сейчас другая ситуация. Все спортсмены изучили друг друга и уже знают, кто как себя ведет на финише, – отметил олимпийский чемпион Устюгов.