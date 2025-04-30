Бородавко отреагировал на соперничество Вяльбе и Губерниева

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос о соперничестве действующего президента ФЛГР Елены Вяльбе и спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в борьбе за пост главы организации.

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«Я думаю, что сейчас нет смысла что-то комментировать, поскольку отчётно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России состоится только через год», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Бородавко.

Напомним, в последнее время 50-летний Губерниев неоднократно заявлял о намерении возглавить ФЛГР после Вяльбе. Выборы президента федерации состоятся в 2026 году. Елена Вяльбе находится во главе организации c 2010 года.