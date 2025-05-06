Ирина Роднина: отсутствие россиян только вдохновляет наших конкурентов

Ирина Роднина считает, что конкуренты вдохновляются отсутствием россиян в спорте.

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Ранее норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Харальд Амундсен и Эрик Валнес выступили против возвращения россиян на международные соревнования.