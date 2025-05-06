Олимпийская чемпионка по биатлону высказалась о ЧП на стрельбище в Златоусте

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала обрушение плит стрельбища на стадионе её имени в Златоусте (Челябинская область). Информация об этом появилась ранее в социальных сетях.

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