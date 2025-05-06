Губерниев высказался о нехватке управленческого опыта

Губерниев не считает, что в ФЛГР ему помешает нехватка управленческого опыта.

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Советник министра спорта РФ и комментатор Дмитрий Губерниев намерен баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Выборы пройдут в 2026 году, сейчас организацию возглавляет Елена Вяльбе.

Критики Губерниева отмечали, в частности, что у него нет необходимого опыта.