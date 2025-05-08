IBU увеличил число российских биатлонистов в пуле допинг-тестирования

Международный союз биатлонистов (IBU) увеличил число биатлонистов из России на олимпийский сезон-2025/2026 с 14 до 16 спортсменов. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы IBU.

В список вошли Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Антон Бабиков, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Данил Сгибнев и Кирилл Стрельцов. Из числа стреляющих лыжниц в пул попали Виктория Сливко, Тамара Дербушева, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Из пула тестирования выбыли Александр Поварницын, Александр Корнев и Пётр Пащенко.

Напомним, российские биатлонисты не выступают на Кубке мира с 2022 года.