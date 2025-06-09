Минспорт оценил работу Вяльбе

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил работу главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Его слова приводит РИА Новости.

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«У нее уже нет таких высказываний, она скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента ОКР», — заявил Дегтярев.

Он добавил, что оценка работы Вяльбе на посту будет произведена на конференции федерации в марте-апреле 2026-го.

Осенью 2024-го Вяльбе предлагала сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) россияне не выступают на мировой арене.