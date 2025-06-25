Олимпийская чемпионка из Германии провалила допинг‑тест

Немецкая лыжница Виктория Карль сдала положительную допинг‑пробу, сообщает пресс‑служба Немецкой ассоциации лыжных видов спорта (DSV).

Как отмечается, в пробе 29‑летней спортсменки был обнаружен кленбутерол, входящий в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). Вещество входило в состав сиропа от кашля, который был назначен Карль военным врачом 26 марта после ее выступления на зимних Всемирных военных играх, которые проходили в Швейцарии.

Лыжница принимала препарат для лечения бронхита.

— С точки зрения DSV, это досадный единичный случай, возникший из‑за неудачного стечения обстоятельств, а не из‑за какого‑либо намерения обмануть со стороны спортсменки, — говорится в сообщении.

В первоначальном заявлении Медицинская служба Бундесвера объяснила события, которые привели к инциденту:

— вместо изначально заказанного сиропа от кашля аптека Бундесвера по ошибке доставила комбинированный препарат, а чемодан с лекарствами был упакован неподготовленным персоналом.

Лечащий врач выписал препарат в условиях крайнего дефицита времени, но не указал запрещенное вещество и не подал заявление на терапевтическое исключение для использования препарата.

— Спортсменка не несет никакой вины. Она действовала, полагаясь на специализированную и компетентную медицинскую помощь в рамках официальных военных соревнований, что, несомненно, всегда гарантировалось. Кроме того, восприятие спортсменки, по‑видимому, было слегка нарушено из‑за недостатка сна и полного физического истощения, — отметил главный врач соревнований.

— Я была больна, у меня были сильные приступы кашля, и я принимала лекарство по рекомендации врача. Я рассказала обо всем — я не знала, что в нем содержится запрещенное вещество. Я очень надеюсь, что обстоятельства будут поняты и справедливо оценены, — заявила Карль.

Национальное антидопинговое агентство Германии (NADA) инициировало разбирательство, Бундесвер проводит внутреннее расследование, а в DSV поддержали спортсменку.

— Мы выступаем за чистый спорт, но также за справедливость. Виктория Карль в настоящее время сталкивается с потенциальными последствиями, за которые она не несет медицинской ответственности. Отстранение, особенно связанное с недопуском на Олимпийские игры, было бы несправедливым и несоразмерным (наказанием), по нашему мнению, — отметил руководитель отдела коммуникаций DSV Штефан Шварцбах.

Карль на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевала золото в командном спринте, взяла серебро в эстафете. Также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира.