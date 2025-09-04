Биатлонистка Шевченко выиграла спринт на летнем этапе Кубка Содружества

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринта на Кубке Содружества в Сочи. Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 38,1 секунды и допустила один промах. Второй стала Анастасия Халили, отставшая от лидера на 0,6 секунды (два промаха). Тройку сильнейших замкнула Анастасия Гришина (+8,1, один промах).

Всего в женском спринте участвовали 49 биатлонисток. Завтра, 5 сентября, в Сочи состоится мужской спринт на 10 км.

Биатлон. Кубок Содружества. Женщины. Спринт. 7,5 км:

1. Наталия Шевченко – 21.38,1 (1 промах).

2. Анастасия Халили +0,6 (2).

3. Анастасия Гришина +8,1 (1).

4. Маргарита Болдырева +21,2 (2).

5. Кристина Резцова +39,0 (2).

6. Светлана Миронова +47,0 (1).

7. Анастасия Шевченко +51,0 (1).

8. Анна Сола +52,8 (3).