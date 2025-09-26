В Норвегии назвали МОК трусами из-за россиян

Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что тот уклонился от решения по допуску российских спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

Сальтведт назвал руководство МОК трусами, так как они переложили ответственность за судьбу российских спортсменов на международные федерации. Журналист также отметил, что итоговое решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) пока неясно.

Ранее в FIS заявили, что рассмотрят вопрос допуска российских и белорусских лыжников до отбора на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Решение должно было быть принято после совета организации, который прошел в среду, 24 сентября.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.