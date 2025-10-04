Ректор Московского государственного института международных отношений МИД России Анатолий Торкунов находится в розыске Службы безопасности Украины. Об этом свидетельствует информация в базе данных службы, передает ТАСС.

В агентстве отметили, что Торкунова объявили в розыск в июне 2024 года. В марте 2023 года Торкунова внесли в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Анатолий Торкунов - российский дипломат, востоковед, историк и политолог, заслуженный работник дипслужбы РФ - возглавляет МГИМО с 1992 года. Он является академиком Российской академии наук, профессором, доктором политических наук, кандидатом исторических наук, членом Президиума РАН. Кроме того, Торкунов - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Киевский режим обвиняет ректора МГИМО в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, среди обвинений совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и «пропаганда войны».

СБУ периодически разыскивает российских политических и общественных деятелей, медийных личностей и деятелей культуры. Так, в базу розыска уже вносили данные актрисы Полины Агуреевой, главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, певца Николая Баскова, музыканта Тимати и актера Юрия Колокольникова. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.

*-экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.