Вяльбе оценила полезность сборов в Европе для российских лыжников

Российским лыжникам полезно проводить тренировочные сборы в Европе, так как в РФ нет баз в высокогорье. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе после церемония открытия лыжероллерной трассы в Чебоксарах.

"У нас все-таки высокогорья нет. У нас есть, конечно, послеолимпийское наследие - это Сочи, но там всего 1,5 тыс. метров. И мы везде ищем как минимум 1,8 тыс. метров. А [в Европе] мы еще плюс на лыжах катались уже в сентябре. Поэтому надеюсь, что это будет полезно", - сказала Вяльбе, отвечая на вопрос о сборах в Европе.

Она добавила, что есть молодые спортсмены, которые не так часто тренировались в горах.

"Все соревнования мирового уровня проходят все-таки на высокогорье", - пояснила Вяльбе.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года.