Умерла олимпийская чемпионка по лыжному спорту

Победительница Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР лыжница Алевтина Олюнина умерла в Костромской области на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Причины смерти не сообщаются.

"Федерация лыжных гонок России выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Сергеевны. Ее вклад в развитие отечественного лыжного спорта навсегда останется в нашей памяти", - говорится в сообщении федерации.

Олюнина выиграла Олимпиаду 1972 года в эстафете 3x5 км. На тех же Играх она завоевала серебро в гонке на 10 км. Также спортсменка была двукратной чемпионкой мира и девятикратной чемпионкой СССР. В 1970 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.