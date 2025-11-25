Опубликован календарь Кубка России по биатлону

27 ноября в Ханты-Мансийске стартует Кубок России по биатлону сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём соревнований, которые завершатся в Златоусте 1 марта.

Кубок России по биатлону — 2025/2026, календарь:

1-й этап, Ханты-Мансийск, 27-30 ноября

2-й этап, Тюмень, 11-14 декабря

3-й этап, Дёмино, 16-18 января

4-й этап, Златоуст, 26 февраля — 1 марта

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартует первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.