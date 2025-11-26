Чемпион мира по биатлону допустил скорое завершение карьеры

Чемпион мира по биатлону Максим Цветков заявил, что может завершить карьеру в любой момент.

– В мае вы допускали, что завершите карьеру. Почему решили остаться? Что мотивирует?

– В принципе, с мая ничего не поменялось. Я так же допускаю, что в любой момент это может случиться. Мотивация у меня сильно плавающая, это еще было в том году. Сильно зависит от соревнований, от каких-то личных вызовов.

Допустим, в том году, перед сезоном, я пробовал новые для себя методы в подготовке. Мне было это интересно, и я очень хорошо провел начало сезона. Дальше не все получилось, и мотивации падала. Результат пошел вниз.

В этом году то же самое. Мотивация плавает из-за пропусков, из-за болезней. Она сейчас на спаде. Но все-таки для меня это работа: есть определенные обязанности, которые я должен выполнять и в регионах, и как спортсмен Центрального спортивного клуба армии, – заявил Цветков в интервью «Спорт День за Днем».

В прошлом сезоне Цветков не одержал ни одной победы. Также он завоевал одно серебро и одну бронзу на Кубке России.

За свою карьеру 34-летний биатлонист выиграл бронзу Олимпийских игр в эстафете (2022), золото чемпионата мира в эстафете (2017) и золото чемпионата Европы в пасьюте.