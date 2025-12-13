Сергей Ардашев победил в коньковом спринте на Кубке России в Чусовом

Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в спринте свободным стилем на этапе Кубка России — 2025/2026, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию за 3.06,06. Второе место занял Сергей Волков с отставанием 0,47 секунды. Тройку призёров замкнул Данила Карпасюк (+1,25). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл на стадии полуфинала.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, мужчины. Результаты:

Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 3.06,06.

Сергей Волков (Республика Татарстан) — отставание 0,47.

Данила Карпасюк (Челябинская — Красноярский) +1,25.

Владислав Афанасьев (Республика Татарстан) +1,37.

Денис Филимонов (Республика Татарстан) +1,66.

Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский) +2,06.