Дарья Непряева заняла 8-е место в масс-старте на 5 км на "Тур де Ски"

Российская лыжница Дарья Непряева заняла 8-е место в масс-старте на дистанции 5 км свободным стилем в рамках "Тур де Ски". Соревнования проходят в итальянском Тоблахе.

Непряева проиграла победительнице гонки американке Джессике Диггинс 9,1 секунды. 2-е место заняла шведка Эмма Рибом, 3-й стала ее соотечественница Моа Илар.

23-летняя Непряева показала лучший результат для российских лыжников после возвращения на международные соревнования.

Ранее на "Тур де Ски" в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем 9-е место занял Савелий Коростелев.

"Тур де Ски" проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26.