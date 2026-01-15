Большунов одержал первую победу в сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал первую победу в нынешнем сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен стал первым в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Большунов преодолел дистанцию за 32 минуты и 22,2 секунды.

Занявший второе место Егор Митрошин отстал от победителя на 16,9 секунды. Тройку сильнейших замкнул Иван Горбунов, проигравший Большунову более 30 секунд.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не смогла ответить на вопрос, выступит ли Большунов на соревнованиях в Казани. Она отметила, что у нее прекратился контакт со спортсменом.