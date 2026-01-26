Шведский биатлонист обвинил соперников в жульничестве

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон заявил, что среди его соперников есть те, кто принимает допинг, передает Aftonbladet.

«Мне кажется вполне логичным, что 2-3% участников стартов принимают или принимали допинг. Такие случаи бывают, было бы странно, если бы все вдруг перестали его принимать. Я абсолютно убежден, что соревнуюсь с теми, кто принимает допинг», — сказал Самуэльссон.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.