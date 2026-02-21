Коростелев стал пятым в марафоне на Олимпиаде-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев финишировал пятым в заключительной гонке на ОИ-2026. Все места в первой тройке в марафоне на 50 км заняли норвежцы.

© Российская Газета

Коростелев со старта стал держаться в группе лидеров. По ходу дистанции на отметке 15 км сошли с трассы олимпийский чемпион 2022 года в марафоне классическим стилем финн Ийво Нисканен и норвежец Херальд Амундсен.

Россиянин держался за тройкой лидеров из Норвегии - Йоханнесом Клебо, Мартином Нюэнгетом и Эмилем Иверсеном.

Но это трио смогло ближе к середине дистанции взвинтить темп, который Коростелев поддержать не смог. И выбыл из числа претендентов на медали, отставая почти на две минуты.

Но на своем четвертом месте он держался уверенно. Его догнал француз Виктор Ловера, но россиянин после смены лыж убежал от преследователя.

На финише гонки Иверсен выбыл из числа претендентов на золото. И за победу боролись Клебо и Нюэнгет. Пятикратный триумфатор ОИ-2026 явно хотел забрать себе и последнее золото Игр. На последнем подъеме Клебо выскочил из-за спины соотечественника и стремительно оторвался.

Это золото стало для него шестым и 11-м в карьере! У Нюэнгета серебро, Иверсен стал третьим.

Коростелев стал пятым, в самом конце гонки его опередил другой француз Тео Шели. Но для молодого россиянина это хороший результат и отличный задел для будущих побед.