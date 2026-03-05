Тренер Сорин оценил дисквалификацию Непряевой в марафоне ОИ

Аннулирование результата россиянки Дарьи Непряевой в женской марафонской гонке на Олимпийских играх после ошибки при смене лыж было ожидаемым. Об этом в интервью ТАСС рассказал старший тренер сборной России Егор Сорин.

Большую часть дистанции Непряева прошла не на своих лыжах. После преодоления отсечки 21,6 км россиянка по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенних Дотцлер и использовала ее лыжи. Лыжница из Германии финишировала 9-й, Непряева - 11-й. После финиша результат Непряевой был аннулирован.

"Я смирился и принял эту ошибку. Попросил наших сервисменов поговорить с немцами, - сказал Сорин. - Мы были готовы Дашу отправить буквально через 2-3 км после того, как она поменяла лыжи, обратно на стадион, чтобы она там вернула "украденные" лыжи. Но немецкие специалисты сказали, что они успеют подготовить новую пару, и Дарье не нужно возвращать лыжи во время гонки".