Тренер Сорин оценил дисквалификацию Непряевой в марафоне ОИ

Сорин назвал ожидаемой дисквалификацию Непряевой в марафоне ОИ
Аннулирование результата россиянки Дарьи Непряевой в женской марафонской гонке на Олимпийских играх после ошибки при смене лыж было ожидаемым. Об этом в интервью ТАСС рассказал старший тренер сборной России Егор Сорин.
Большую часть дистанции Непряева прошла не на своих лыжах. После преодоления отсечки 21,6 км россиянка по ошибке заехала в бокс немки Катарины Хенних Дотцлер и использовала ее лыжи. Лыжница из Германии финишировала 9-й, Непряева - 11-й. После финиша результат Непряевой был аннулирован.
"Я смирился и принял эту ошибку. Попросил наших сервисменов поговорить с немцами, - сказал Сорин. - Мы были готовы Дашу отправить буквально через 2-3 км после того, как она поменяла лыжи, обратно на стадион, чтобы она там вернула "украденные" лыжи. Но немецкие специалисты сказали, что они успеют подготовить новую пару, и Дарье не нужно возвращать лыжи во время гонки".
"Конечно же, было понятно, что, скорее всего, ее дисквалифицируют, но моя установка была обязательно добежать до финиша, чтобы Дарья почувствовала, что такое 50 км на Олимпиаде и поборолась за попадание в топ-10. Она как раз шла с двумя спортсменками, которые боролись за девятое и десятое места. Увы, она им проиграла, заняла 11-е место, что я считаю для нее достаточно хорошим результатом", - добавил собеседник агентства.
Главное сейчас