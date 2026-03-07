Вяльбе высказалась о критике Губерниева

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась насчет критики в свой адрес со стороны журналиста Дмитрия Губерниева. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я ничего не читаю. Надо беречь свою нервную систему. Сколько людей — столько мнений. Пусть остаются при своих мнениях, а я остаюсь при своих. Раньше я переживала, мне было неприятно. Но сейчас просто не читаю», — сказала Вяльбе.

Также она поведала о том, как советовала российским лыжникам не обращать внимания на критику.

«Когда только появился бурный интернет, у нас в команде были Максим Вылегжанин и Александр Легков. Я всегда Саше говорила: зачем бороться с дураками? Ты только нервничаешь и не спишь. Лучше просто не читать комментарии», — добавила Вяльбе.

Ранее Губерниев неоднократно критически высказывался о деятельности Вяльбе. В апреле 2025 года он заявил о желании сменить ее на посту президента ФЛГР.