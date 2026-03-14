Стал известен победитель спринта на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в спринте на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Спортсменка преодолела 7,5 км за 20 минут 4,6 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) с отставанием 9,3 секунды и одним промахом. Тройку призеров замкнула Анастасия Халили, уступившая лидеру 11,9 секунды и также допустившая два промаха.

14 марта состоится мужской спринт на 10 км. Чемпионат России по биатлону продлится до 22 марта.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.