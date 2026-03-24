Микаэла Шиффрин одержала 110-ю победу на Кубке мира

Легендарная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин стала победительницей в слаломе в финале Кубка мира — 2025/2026 в Норвегии. Она преодолела дистанцию за 2.07,61. Американка выиграла 9 из 10 слаломов в этом сезоне. Для неё эта победа также стала 110-й в карьере на Кубке мира.

Второй стала представительница Швейцарии Венди Хольднер, отстав от лидера на 1,32. Тройку призёров замкнула немка Эмма Айхер (+1,36).

Горные лыжи. Кубок мира — 2025/2026. Лиллехаммер (Норвегия). Слалом, женщины: