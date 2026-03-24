Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей общего зачёта Кубка Содружества сезона-2025/2026.

После пяти этапов на счету Резцовой 1257 очков. Второе место заняла Наталия Шевченко с 1256 очками. Тройку замкнула Виктория Сливко (1151).

Напомним, шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины: