$80.9693.92

Кристина Резцова стала победительницей общего зачёта Кубка Содружества

Чемпионат.comиещё 1

Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей общего зачёта Кубка Содружества сезона-2025/2026.

© РИА Новости

После пяти этапов на счету Резцовой 1257 очков. Второе место заняла Наталия Шевченко с 1256 очками. Тройку замкнула Виктория Сливко (1151).

Напомним, шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

  1. Кристина Резцова – 1257.
  2. Наталия Шевченко – 1256.
  3. Виктория Сливко – 1151.
  4. Динара Смольская (Беларусь) – 1073.
  5. Анна Сола (Беларусь) – 1069.
  6. Анастасия Гришина – 1048.
  7. Ирина Казакевич – 1104.
  8. Инна Терещенко – 992.
  9. Анастасия Шевченко – 968.
  10. Тамара Дербушева – 966.
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости