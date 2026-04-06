Коростелев объяснил, почему решил завершить сезон в Кировске

Участник Олимпийских игр Савелий Коростелев приехал на финал Кубка России по лыжным гонкам в Кировске, чтобы получить удовольствие и показать, что у него осталось в запасе после международных стартов. Об этом Коростелев рассказал в интервью ТАСС.

Коростелев занял шестое место в общем зачете Кубка России.

"Я бы среди причин выделил прекрасную погоду и атмосферу. Здесь, в Кировске, шикарная атмосфера, а на горе это что-то с чем-то, - сказал Коростелев. - Последние два года здесь вдоль всего подъема стоят зрители, это непередаваемые ощущения. На стадионе народ тоже старается по максимуму поддерживать, это тоже очень приятно, особенно, когда выглядывает солнце".

"Спортивный азарт всегда присутствует, но уже не такой, как был в последние годы. Усталость от сезона накопилась, в этом году были более главные старты. Приехал сюда показать, что осталось в запасе, и получить удовольствие", - добавил собеседник агентства.

Он оценил свои результаты на финальном этапе кубка.

"Я вполне доволен. Повторю, накопилась усталость, поэтому на тренировки выходил уже с некой ленью. То, что я показывал, меня устраивает", - сказал спортсмен.

Коростелеву 22 года, в этом сезоне он выступал на этапах Кубка мира и Олимпийских играх. На этапах Кубка мира его лучшим результатом стало третье место в гонке с раздельного старта на 10 км классическим стилем, а на Олимпийских играх - четвертое место в скиатлоне.

