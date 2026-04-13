Дарья Непряева поделилась планами на межсезонье

Участница Олимпийских игр — 2026 и этапов Кубка мира российская лыжница Дарья Непряева рассказала о своих планах на межсезонье и ответила, когда начнёт подготовку к соревнованиям.

«У нас начинается новый олимпийский цикл. Сейчас, конечно, сезон закончился, мы будем отдыхать и морально, и физически. Это будет маленький промежуток времени — в середине мая уже начинаем подготовку. Мы, лыжники, не можем себе позволить отдыхать больше. Так и живём. Но в этот маленький промежуточек отпуска хочется всё-таки пожить жизнью обычного человека. Вспомнить, каково это – дома, у себя в кровати поспать. Даже это при нашем образе жизни становится непривычным. И, конечно, я обязательно полечу на море», – цитирует Непряеву ТАСС.