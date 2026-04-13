Норвежская биатлонистка завершает карьеру

Спортсменка не участвовала в гонках с январского этапа Кубка IBU в Арбере. Ее последним стартом стал чемпионат Норвегии в Осе.

«Я надеялась почувствовать желание наконец-то снова соревноваться. К сожалению, этого чувства не возникло, я пожалела о своем решении, и мне показалось неправильным выходить на старт. Все кончено», – заявила Скуган.

В сезоне-2023/24 Скуган в составе норвежской сборной завоевала золото и серебро в эстафете, а также стала бронзовым призером в личной гонке.