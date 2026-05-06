Вяльбе: Большунов не идиот

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила уверенность, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не завершит карьеру до Игр 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да он в самом расцвете сил! Да, он сложный человек, но он далеко не идиот. Не думайте, что он дурачок. Абсолютно уверена, что он доживет до 2030 года в команде», — заявила Вяльбе.

Она также высказала уверенность, что с Игр-2030 Большунов приедет с медалями.

Ранее Вяльбе дала совет российскому лыжнику Савелию Коростелеву. По ее словам, спортсмену «нужно притухнуть немного и тренироваться».

Большунов не выступает на международном уровне после отстранения российских лыжников от международных турниров весной 2022 года. Спортсмен подавал заявку на нейтральный статус для участия в Играх-2026, но его не допустили до соревнований.