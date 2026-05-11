Призер двух чемпионатов мира австриец Коматц завершил карьеру

Австрийский биатлонист Давид Коматц объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 34 лет.

Ранее Коматц не попал в состав сборной на подготовку к новому сезону.

«Я с улыбкой вспоминаю это прекрасное, эмоциональное, захватывающее, порой болезненное, но в конечном счете успешное время. Хотел бы выразить особую благодарность своим коллегам, друзьям, фанатам, спонсорам, тем, кто меня поддерживал, Австрийским вооруженным силам и, главное, моей семье, которая всегда меня поддерживала и была рядом», – написал биатлонист в соцсети.

Коматц – двукратный серебряный призер чемпионатов мира. В 2021 году он попал на подиум в смешанной эстафете, в 2023-м – в сингл-миксте. Также является чемпионом Европы-2014 в мужской эстафете.

Лучшим результатом Коматца в личных гонках на Кубке мира было 9-е место на этапе в Рупольдинге в сезоне-2024/25.