Россиянка Плотникова выиграла этап Мировой серии по паратриатлону

ТОКИО, 16 мая. /ТАСС/. Россиянка Анна Плотникова стала победительницей этапа Мировой серии по паратриатлону в Иокогаме.

Спортсменка выступала в категории PTS3 (атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата) и показала результат 1 час 13 минут 17 секунд. Второе место с отставанием в 42 секунды заняла итальянка Серена Бандзато, третьей стала Аталья Нево из Израиля (отставание - 9 минут 21 секунда).

У мужчин в той же категории третье место занял россиянин Виктор Чеботарев, показавший результат 1 час 3 минуты 39 секунд. Первое место занял британец Генри Уранд (1 час 2 минуты 22 секунды). Вторым стал француз Седрик Денузьер (1:03.17).