Юлия Ступак намекнула на завершение карьеры

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак намекнула на возможное завершение профессиональной карьеры.

«Старая, на пенсии спортсменка, никуда не готовлюсь, мало тренируюсь, много сплю и ем (настоящая пенсия). И, что самое удивительное, — кайфую! Продолжаю кайфовать от жизни, а спорт … Просто в удовольствие» — написала Ступак у себя в телеграм-канале.

Напомним, Юлия Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира, Заслуженный мастер спорта России.