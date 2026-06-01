Биатлонистка Шевченко оценил прошедший сезон

Биатлонистка Шевченко осталась довольна прошедшим сезоном
Российская биатлонистка Наталья Шевченко осталась довольна своими результатами в прошедшем сезоне. Об этом она рассказала ТАСС.
Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России. Также она выиграла зачет в спринте и масс-старте.
"Я довольно своими результатами в прошедшем сезоне. Жаль, что не получилось выиграть Кубок Содружества, поэтому не на 100% довольна. У нас очень жесткая борьба, и с каждым годом конкуренция на стартах только усиливается", - сказала Шевченко.