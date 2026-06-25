Ски-альпинизм вошел в программу Олимпийских игр 2030 года в качестве дополнительного вида спорта. Данное решение было принято на сессии Международного олимпийского комитета.

Впервые олимпийские соревнования по ски-альпинизму прошли в 2026 году в Италии. Всего было разыграно три комплекта наград: два в спринте и один в смешанной эстафете. Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте и стал единственным россиянином, завоевавшим медаль на тех Играх.

Статус дополнительного вида означает, что он добавлен в программу соревнований по предложению организаторов ровно на одну Олимпиаду. В 2030 году будет разыграно пять комплектов медалей. К указанным дисциплинам добавятся индивидуальные гонки. Олимпийские игры в 2030 году пройдут во Франции.