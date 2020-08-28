Назван размер алиментов Тарасова на дочерей Костенко

Накануне стало известно, что Анастасия Костенко еще в начале августа отсудила у собственного мужа алименты на двух дочек. Ранее Дмитрий Тарасов платил алименты старшей дочери от первого брака Ангелине и последние несколько лет безуспешно пытался снизить эту сумму.

Тарасов был вынужден отчислять дочери четверть своего дохода и 104 тысячи сверху, что не устраивало ни самого футболиста, ни его супругу Анастасию. В итоге пара решилась на неожиданный шаг, чтобы официально уменьшить сумму алиментов. Для этого Костенко и сама подала на алименты для своих дочерей.

«Алименты Дмитрия Тарасова на содержание двух дочерей от Тарасовой Анастасии составили 1/3 часть от его доходов. Судебный приказ уже передан приставам для исполнения», — рассказали «СтарХиту» в Преображенском суде столицы.

По закону Дмитрий теперь не может отдавать на содержание всех детей больше 50% от своих доходов. Суммарно алименты составляют 33,3% + 25% = 58,3%, что превышает норму. Тарасов уже подал в суд, чтобы снизить алименты старшей дочери.

Ранее в суде называли точную сумму доходов Тарасова: за 2018 год футболист заработал 159 миллионов рублей, а с января по сентябрь 2019-го — порядка 60,5 миллионов.