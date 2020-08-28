«Барби с мышцами»: россиянка шокировала иностранцев

Юлия Винс — российская девушка-пауэрлифтер, завоевавшая известность в интернете благодаря своей сильно развитой мускулатуре, наряду с красивым лицом, как у Барби, — информирует своих читателей англоязычная версия RT.

Получившая прозвище «Барби с мышцами» Винс практикует пауэрлифтинг уже семь лет и добилась в спорте немалых успехов, завоевав популярность в том числе и среди других спортсменов.

24-летней спортсменке, обхват бицепсов которой равняется 40 см в диаметре, принадлежит рекорд Международной федерации пауэрлифтинга в приседе — 252.5 кг.

«Когда мне было 15, я поняла: мне необходимо что-то менять в жизни, — рассказывает Юлия. — Я была очень тощей. Таким образом, я решила, что мне надо становиться сильнее — как физически, так и психологически».

«Люди знают меня по прозвищу «Барби с мышцами». Мне нравится такое сравнение. Оно приятно. У меня большие, красивые глаза, и я люблю пользоваться косметикой. Но в то же время я сильная. На тренировках я выжимаю 190 кг в становой. Хочу становиться крупнее, насколько это возможно».

Вот что нашлось сказать после просмотра фотографий Винс у посетителей сайта:

Nonconsent: — Использует стероиды. 100%.

FelixTcat: — Предполагаю, что, когда она говорит «нет», больше никаких аргументов у человека не находится.

Ishaqjude99: — А если говорит «да», то лучше еще раз хорошенько все взвесить.

Lantou: — Для женщины невозможно вырастить такие мышцы без стероидов.

Hanonymouse: — Что ж, уничтожать свое тело — ее право. Уфф, совершенно не женственно.

Mr_trigger: — Ее внешний вид порождает смешанные чувства. Даже совершенно полярные.

BigCatWest: — Многие женщины в бодибилдинге прибегают к помощи стероидов для того, чтобы нарастить мышечную массу. В этом нет ничего плохого.

Steve Villeneuve: — Здорово! Говорю тебе браво за твои достижения! Но пожалуйста, не рискуй своим здоровьем. Жизнь длинна.

John_Dorian: — Российские женщины используют столько косметики, что иногда появляется ощущение, будто она сейчас отвалится у них с лица, подобно штукатурке с домов.

Ipso_Factoid: — Почему так много российских атлетов принимают стероиды, однако делают вид, будто этого не делают?

TheK100: — Кто-то при помощи фотошопа примостил женское лицо к мужскому телу?

Shakemyspear: — Действительно много фотошопа. Типичный для российских девушек нарциссизм.