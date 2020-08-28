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«Внешний вид порождает смешанные чувства» — иностранцы о необычной российской девушке 

Inoprosport 16 часов назад
«Барби с мышцами»: россиянка шокировала иностранцев
Фото: Instagram
Юлия Винс — российская девушка-пауэрлифтер, завоевавшая известность в интернете благодаря своей сильно развитой мускулатуре, наряду с красивым лицом, как у Барби, — информирует своих читателей англоязычная версия RT.
Получившая прозвище «Барби с мышцами» Винс практикует пауэрлифтинг уже семь лет и добилась в спорте немалых успехов, завоевав популярность в том числе и среди других спортсменов.
24-летней спортсменке, обхват бицепсов которой равняется 40 см в диаметре, принадлежит рекорд Международной федерации пауэрлифтинга в приседе — 252.5 кг.
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#musclebarbie 😇💖

A post shared by  Julia Vins | Muscle Barbie (@julia_vins) on 

«Когда мне было 15, я поняла: мне необходимо что-то менять в жизни, — рассказывает Юлия. — Я была очень тощей. Таким образом, я решила, что мне надо становиться сильнее — как физически, так и психологически».
«Люди знают меня по прозвищу «Барби с мышцами». Мне нравится такое сравнение. Оно приятно. У меня большие, красивые глаза, и я люблю пользоваться косметикой. Но в то же время я сильная. На тренировках я выжимаю 190 кг в становой. Хочу становиться крупнее, насколько это возможно».
Вот что нашлось сказать после просмотра фотографий Винс у посетителей сайта:
Nonconsent: — Использует стероиды. 100%.
FelixTcat: — Предполагаю, что, когда она говорит «нет», больше никаких аргументов у человека не находится.
Ishaqjude99: — А если говорит «да», то лучше еще раз хорошенько все взвесить.
Lantou: — Для женщины невозможно вырастить такие мышцы без стероидов.
Hanonymouse: — Что ж, уничтожать свое тело — ее право. Уфф, совершенно не женственно.
Mr_trigger: — Ее внешний вид порождает смешанные чувства. Даже совершенно полярные.
BigCatWest: — Многие женщины в бодибилдинге прибегают к помощи стероидов для того, чтобы нарастить мышечную массу. В этом нет ничего плохого.
Steve Villeneuve: — Здорово! Говорю тебе браво за твои достижения! Но пожалуйста, не рискуй своим здоровьем. Жизнь длинна.
John_Dorian: — Российские женщины используют столько косметики, что иногда появляется ощущение, будто она сейчас отвалится у них с лица, подобно штукатурке с домов.
Ipso_Factoid: — Почему так много российских атлетов принимают стероиды, однако делают вид, будто этого не делают?
TheK100: — Кто-то при помощи фотошопа примостил женское лицо к мужскому телу?
Shakemyspear: — Действительно много фотошопа. Типичный для российских девушек нарциссизм.
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