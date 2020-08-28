«Моя рука была в наручниках, меня били по ноге»

— Я играю за один из крупнейших клубов мира, поэтому сожалею, что заставил фанатов и клуб пережить это, — приводит слова Магуайра BBC. — Я думал, нас похищают. Мы встали на колени, подняли руки вверх. Они начали нас бить, одна моя рука была в наручниках, и они били меня по ноге, говоря: «Твоя карьера окончена, больше никакого футбола, ты больше не будешь играть».