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«Моя рука была в наручниках, меня били по ноге». Магуайр рассказал об аресте в Греции 

Спорт-Экспресс и ещё 2 28 августа 2020
«Моя рука была в наручниках, меня били по ноге»
Фото: Reuters
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр прокомментировал свой арест в Греции после потасовки с местными полицейскими.

— Я играю за один из крупнейших клубов мира, поэтому сожалею, что заставил фанатов и клуб пережить это, — приводит слова Магуайра BBC. — Я думал, нас похищают. Мы встали на колени, подняли руки вверх. Они начали нас бить, одна моя рука была в наручниках, и они били меня по ноге, говоря: «Твоя карьера окончена, больше никакого футбола, ты больше не будешь играть».

У Магуайра произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара в Греции, после чего на место приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны. Футболист также обвиняется в предлоге взятки полицейским.
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Около спорта , Харри Магуайр , Манчестер Юнайтед
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