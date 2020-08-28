Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М
25 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тамбов
Тамбов
18:30
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
20:30
Химки Химки
26 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ротор
Ротор
18:30
Спартак М Спартак М
Рубин
Рубин
18:30
Уфа Уфа
Локомотив М
Локомотив М
18:30
Ахмат Ахмат
29 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
18:00
Арсенал Арсенал
Химки
Химки
20:00
Ротор Ротор
30 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
16:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
18:00
ЦСКА ЦСКА

Телеведущая Ушакова отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву 

Чемпионат.com и ещё 17 17 часов назад
Телеведущая отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Ушакова отказалась от иска к нападающему «Спартака» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

«Суд прекращает производство по делу Масловой О. В. к Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Протасавицкому, по делу о причинённом вреде имуществу в следствии отказа истца от иска. Мамаев во внесудебном порядке полностью погасил сумму ущерба», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес» — участники потасовки разбили стекло. Ушакова обратилась в суд, чтобы получить компенсацию за порчу машины, и требовала от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей.
Видео дня. В столице стартовал первый после снятия запретов хоккейный турнир
Чемпионат.com: последние новости
Девушка — боец MMA Валери Лореда показала два фото в откровенном купальнике Девушка — боец MMA Валери Лореда показала два фото в откровенном купальнике «Шикарно, какой кадр!» Пользователи отреагировали на студийное фото гимнастки Солдатовой «Шикарно, какой кадр!» Пользователи отреагировали на студийное фото гимнастки Солдатовой Екатерина Боброва выложила фотосессию с мужем. Фигуристка в эффектном наряде Екатерина Боброва выложила фотосессию с мужем. Фигуристка в эффектном наряде
Около спорта , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Ольга Ушакова , Виталий Соловчук , Александр Кокорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
«Люблю смотреть блоги переехавших в США»
«Люблю смотреть блоги переехавших в США»
«Барби с мышцами»: россиянка шокировала иностранцев
«Барби с мышцами»: россиянка шокировала иностранцев
Девушка-боец MMA показала фото в откровенном купальнике
Девушка-боец MMA показала фото в откровенном купальнике
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Юрия Гануса уволили единогласно
00:43
Юрия Гануса уволили единогласно
Летние виды спорта
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
01:49
«Бомба взорвалась!»: Месси грозит иск на 700 миллионов
Футбол
Названы главные претенденты на Месси
00:51
Названы главные претенденты на Месси
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение