Телеведущая отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву

Телеведущая Ольга Ушакова отказалась от иска к нападающему «Спартака» Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.
«Суд прекращает производство по делу Масловой О. В. к Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Протасавицкому, по делу о причинённом вреде имуществу в следствии отказа истца от иска. Мамаев во внесудебном порядке полностью погасил сумму ущерба», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
8 октября 2018 года в ходе инцидентов в Москве с участием футболистов пострадал Виталий Соловчук, водитель Ушаковой. Помимо мужчины ущерб был нанесён и автомобилю марки «Мерседес» — участники потасовки разбили стекло. Ушакова обратилась в суд, чтобы получить компенсацию за порчу машины, и требовала от Кокорина и Мамаева 300 тыс. рублей.