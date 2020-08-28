Телеведущая отказалась от иска к Кокорину и Мамаеву

«Суд прекращает производство по делу Масловой О. В. к Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Протасавицкому, по делу о причинённом вреде имуществу в следствии отказа истца от иска. Мамаев во внесудебном порядке полностью погасил сумму ущерба», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.