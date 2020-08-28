Ляйсан Утяшева рассказала о насилии в семье 

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева дала интервью Светлане Бондарчук в рамках ее шоу на YouTube «Света вокруг света». В беседе Утяшева рассказала, что в детстве сталкивалась с домашним насилием.

По словам спортсменки, ее отец работал учителем истории и «был святым человеком». В середине 90-х он решил заняться бизнесом, но дело не пошло в гору, и это сильно отразилось на психике мужчины. Он стал поднимать руку на мать Ляйсан, та в свою очередь старалась скрыть семейные конфликты от дочери.

Утяшева отметила, что мать никогда не пыталась настроить ее против отца. Гимнастка вспоминает, как каждое утро после перенесенных побоев матери приходилось прикладывать к лицу замороженное мясо.

Также телеведущая рассказала, что однажды ударила отца гимнастической булавой, защищая мать.