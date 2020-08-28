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Ляйсан Утяшева рассказала о насилии в семье 

runews24.ru 18 часов назад
Ляйсан Утяшева рассказала о насилии в семье
Фото: globallookpress.com
Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева дала интервью Светлане Бондарчук в рамках ее шоу на YouTube «Света вокруг света». В беседе Утяшева рассказала, что в детстве сталкивалась с домашним насилием.
По словам спортсменки, ее отец работал учителем истории и «был святым человеком». В середине 90-х он решил заняться бизнесом, но дело не пошло в гору, и это сильно отразилось на психике мужчины. Он стал поднимать руку на мать Ляйсан, та в свою очередь старалась скрыть семейные конфликты от дочери.
Утяшева отметила, что мать никогда не пыталась настроить ее против отца. Гимнастка вспоминает, как каждое утро после перенесенных побоев матери приходилось прикладывать к лицу замороженное мясо.
Также телеведущая рассказала, что однажды ударила отца гимнастической булавой, защищая мать.

«У меня рука была, как во сне. У меня рука была такая тяжелая, я эту булаву сломала», — поделилась Ляйсан.

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Около спорта , Светлана Бондарчук , Ляйсан Утяшева
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