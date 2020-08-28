Адвокат Костенко объяснила иск на алименты к Тарасову

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов счастливы в браке и растят двух дочерей. Однако недавно модель обратилась в суд с требованием назначить алименты на детей. Это показалось странным многим поклонникам семьи, некоторые осудили Анастасию. Но на ее защиту встала адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы модели в суде.

В микроблоге она опубликовала фото Дмитрия и Анастасии и заявила, что решение супруги футболиста подать на алименты было продиктовано желанием защитить интересы своих детей. По мнению адвоката, бывшая жена спортсмена не хочет понять, что теперь он не может тратить на старшую дочь больше, чем на других наследниц.

«В связи с тем, что именно я являюсь юристом семьи Тарасовых, и именно я решила получить судебный приказ на алименты другим детям, вынуждена защитить моих клиентов от очередной порции критики в их адрес. Особенно Анастасию Костенко и ее малышек. Без заявленных требований на других детей суд просто, не видит наличие иных детей при принятии решения. Мне жаль, что бывшая жена Тарасова, Оксана не может смириться с тем, что появились еще детки и 1/4 от доходов получать больше не выйдет. Судьи в решениях по Тарасову неоднократно указывали на то, что не подтверждены финансовые запросы на других детей и мы вынуждены были провести эту процедуру, ибо да, Тарасов сейчас содержит троих детей!» — объяснила Екатерина.