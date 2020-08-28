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Адвокат Анастасии Костенко объяснила, зачем она отсудила алименты у Дмитрия Тарасова 

Eva.ru 18 часов назад
Адвокат Костенко объяснила иск на алименты к Тарасову
Фото: РИА Новости
Вчера стало известно, что Анастасия Костенко получила судебное решение о назначении алиментов от Дмитрия Тарасова на двоих дочерей. Многие поклонники с неодобрением отнеслись к этому поступку, поэтому в защиту модели решила выступить ее адвокат Екатерина Гордон.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов счастливы в браке и растят двух дочерей. Однако недавно модель обратилась в суд с требованием назначить алименты на детей. Это показалось странным многим поклонникам семьи, некоторые осудили Анастасию. Но на ее защиту встала адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы модели в суде.
В микроблоге она опубликовала фото Дмитрия и Анастасии и заявила, что решение супруги футболиста подать на алименты было продиктовано желанием защитить интересы своих детей. По мнению адвоката, бывшая жена спортсмена не хочет понять, что теперь он не может тратить на старшую дочь больше, чем на других наследниц.

«В связи с тем, что именно я являюсь юристом семьи Тарасовых, и именно я решила получить судебный приказ на алименты другим детям, вынуждена защитить моих клиентов от очередной порции критики в их адрес. Особенно Анастасию Костенко и ее малышек. Без заявленных требований на других детей суд просто, не видит наличие иных детей при принятии решения. Мне жаль, что бывшая жена Тарасова, Оксана не может смириться с тем, что появились еще детки и 1/4 от доходов получать больше не выйдет. Судьи в решениях по Тарасову неоднократно указывали на то, что не подтверждены финансовые запросы на других детей и мы вынуждены были провести эту процедуру, ибо да, Тарасов сейчас содержит троих детей!» — объяснила Екатерина.

По ее словам, Сергей Жорин, представляющий интересы бывшей жены Дмитрия Тарасова, сам когда-то воспользовался данным способом снижения алиментов: его супруга получила судебное решение на новорожденного малыша, чтобы снизить выплаты на сына от Екатерины.
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Около спорта , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Сергей Жорин , Екатерина Гордон
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