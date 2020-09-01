«Боже, как летит время!» Дзюба выложил фото сына

«Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка», — написал футболист под фотографией.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе « Ференц Пушкаш » 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.