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«Боже, как летит время!» Дзюба выложил фото своего сына-первоклассника 

Чемпионат.com и ещё 5 10 часов назад
«Боже, как летит время!» Дзюба выложил фото сына
Фото: ТАСС
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал фотографию своего сына, который пошёл сегодня, 1 сентября, в первый класс школы.
«Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка», — написал футболист под фотографией.
Сообщалось, что у капитана «Зенита» был конфликт с форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Спустя некоторое время футболисты обсудили ситуацию и Соболев попал в заявку команды вместо травмированного форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко.
Подопечные Станислава Черчесова встретятся с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 3 сентября, начало матча — в 21:45 мск. Встреча со сборной Венгрии пройдёт в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш» 6 сентября и начнётся в 19:00 мск.
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Около спорта , Ференц Пушкаш , Станислав Черчесов , Александр Соболев , Артем Дзюба , Евгений Луценко , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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