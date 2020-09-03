«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату 

Ирина Морозюк отметила, что пост с критикой озабоченных мужчин ей рекомендовали опубликовать подруги. В сообщении она поинтересовалась у «парней», как называется болезнь, когда они без каких-либо предыдущих отношений просят скинуть «спешиал фото» (без одежды — прим. ред.).

«Я ж не прошу тебя скинуть фото баланса на карте, чтобы как бы тоже понимать с кем имею дело», — отметила девушка (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Морозюк также подчеркнула, что ее также не устраивают «подкаты» типа «ммм..секс», «какая ты секси», «я б тебя тратата».

«Добрый день уважаемый. Зеркало у меня есть и зрение хорошее.. спасибо, иди нах***й», — написала экс-супруга футболиста.

Девушка добавила, что терпеть не может намеков на интим, которые оправдываются словами о том, что все «взрослые люди».

В этом случае Морозюк рекомендует говорить и сердечно-сосудистых заболеваниях, поскольку это тема «тоже не детская».

Резюмируя, она подчеркнула, что описанное поведение характерно для людей с «массовым поражением мозга», и попросила правительство страны (Украины — прим.ред.) обратить на ее пост пристальное внимание.