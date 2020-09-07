Канадская биатлонистка сделала каминг-аут 

"Итак, начнем: я гей. Я считаю, что представительство в спорте, искусстве, политике и во всех других областях имеет значение. Я надеюсь, что, продолжая признавать разнообразие как благо, а не как недостаток, каждый сможет решить жить как он сам захочет, при этом к нему будут относиться с добротой и признавать, что каждый человек имеет значение" — написала Бэнкс в своем Instagram, поблагодарив свою команду и близких за поддержку.