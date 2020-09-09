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Почему умер «Мистер Вселенная» 

Артём Кульша 18 часов назад
Названа причина смерти «Мистера Вселенная»
Фото: Instagram
Чешский культурист Якуб Шубрт скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсмен умер около недели назад. Согласно предварительной информации, причиной его смерти стала полиорганная недостаточность. Сегодня Шубрт будет похоронен в городе Броумове на севере Чехии.
Шубрт, как сообщал «Рамблер», — победитель турнира «Мистер Вселенная» среди юниоров, который проводится под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA). Он выиграл его, будучи 21-летним. В 2014 году культурист занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe.
В апреле 22-летний игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Иннокентий Самохвалов скончался после пробежки. В 2016 году он начал жаловаться на боли в груди и был отстранен от тренировок. Примерно год спустя врачи позволили ему принимать участие в матчах. За несколько месяцев до смерти спортсмен стал жаловаться на замедление пульса после тяжелых тренировок.
Комментарии 17
Около спорта , Иннокентий Самохвалов , Локомотив
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