Названа причина смерти «Мистера Вселенная»

Чешский культурист Якуб Шубрт скончался на 33-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен умер около недели назад. Согласно предварительной информации, причиной его смерти стала полиорганная недостаточность. Сегодня Шубрт будет похоронен в городе Броумове на севере Чехии.

Шубрт, как сообщал «Рамблер», — победитель турнира «Мистер Вселенная» среди юниоров, который проводится под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA). Он выиграл его, будучи 21-летним. В 2014 году культурист занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe.