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Украинская каратистка: «Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие» 

Sport24 и ещё 1 12 часов назад
«Жопа или сиськи? Жопа. О ней говорили все мои бывшие»
Фото: Sport24
Украинская каратистка Анжелика Терлюга в программе «Отдушивдушу» призналась, что изменяла парню, а также рассказала о своих отношениях.

«Жопа или сиськи? Жопа. Потому что она у меня есть. По крайней мере все мои бывшие так говорили. Ха-ха-ха!

Сколько было бывших? Четыре. Я очень серьезная. Первые отношения были 3,5 года, потом — 5,5 лет, затем еще одни отношения на 3,5 года, а следующие — 3 года и 2 месяца. Отношения были очень серьезные.

Изменяла ли я когда-то парню? Да, но не скажу, в каких по счету отношениях. Насколько я помню, на тот момент у нас уже были не очень хорошие взаимоотношения. Я чувствовала, что оттуда тоже что-то происходит. Мы очень часто ругались, он меня вообще не поддерживал ни в чем. И тот момент, который я сделала, многое решил. Это помогло мне уйти из этих отношений. И это было круто. Опять же, для меня измена это не то, о чем вы, может быть, подумали. Измена — это даже просто проводить с другим человеком какое-то время, целоваться», — сказала 28-летняя спортсменка.
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