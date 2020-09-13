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«Был только один способ помочь»: глава UFC о казни борца 

Майк Габриелян 2 часа назад
«Был только один способ помочь»
Фото: соцсети
Президент UFC Дана Уайт заявил, что звонил президенту США, чтобы спасти приговоренного к казни иранского борца Навида Афкари. Его процитировал в Твиттере известный спортивный журналист Аарон Бронстетер.

«Я позвонил президенту, рассказал ему об этом, и он сказал: «Против них уже есть санкции, и просто нет возможности помочь. Но я посмотрю, что смогу сделать». Я знаю, что он предпринял кое-что негласное и пытался помочь», — сказал Дана Уайт.

Глава UFC отметил, что мировая спортивная общественность подняла много шума, были привлечены ведущие СМИ, за иранского борца просили влиятельнейшие люди мира.

«Но это никак не помогло. Это печально. Был только один способ помочь — через президента Соединенных Штатов. Я попытался», — с сожалением констатировал Уайт.

Неоднократный чемпион Ирана по борьбе 27-летний Навид Афкари был казнен на этой неделе. Его обвинили в измене родине, участии в протестах и убийстве.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент США Дональд Трамп в своем Twitter обратился к властям Ирана с просьбой отменить смертную казнь Навида Афкари.
Комментарии
Около спорта , Дана Уайт , Дональд Трамп
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