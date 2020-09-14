Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов 

В ролике Трамп желает удачи Ковингтону в его предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В конце видео звезда промоушена жмет руку американскому лидеру и подносит ее к своему лицу. Это озадачило пользователей. Некоторые в шутку предположили, что Ковингтон попытался поцеловать руку Трампа, но в последний момент не решился.

«Я тоже так подумал. Как будто думал поцеловать, а на полпути решил, что это будет выглядеть неприлично. Ха-ха», — написал @Bishraveiro.

20 сентября Ковингтону предстоит провести поединок против бывшего чемпион UFC Тайрона Вудли.