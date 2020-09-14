Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов 

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон встретился с президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен опубликовал в Twitter короткое видео, на котором пожимает руку главе страны.
The #POTUS @realDonaldTrump will be tuned into @ESPN to watch me at #UFCVegas11 this Saturday night how about you snowflakes? pic.twitter.com/QB2z68McFa— Colby Covington (@ColbyCovMMA) September 14, 2020
В ролике Трамп желает удачи Ковингтону в его предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В конце видео звезда промоушена жмет руку американскому лидеру и подносит ее к своему лицу. Это озадачило пользователей. Некоторые в шутку предположили, что Ковингтон попытался поцеловать руку Трампа, но в последний момент не решился.
«Я тоже так подумал. Как будто думал поцеловать, а на полпути решил, что это будет выглядеть неприлично. Ха-ха», — написал @Bishraveiro.
20 сентября Ковингтону предстоит провести поединок против бывшего чемпион UFC Тайрона Вудли.