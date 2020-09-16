«Друзья, я не проститутка, я просто хочу любви»

Речь идет о новом проекте «Матч ТВ», в рамках которого ведущие программ будут отвечать на комментарии хейтеров. Администраторы страницы отметили, что иногда журналистам пишут очень необычные сообщения. Первой в ролике появилась Мария Орзул, которая сначала недоуменно отреагировала на вопрос, как дела, а потом выразила бурю эмоций на сообщение «Орзул — не проститутка».

«Вот! Наконец-то! Друзья, я не проститутка. Я просто ведущая Матч ТВ, которая хочет любви. Всем спасибо», — заявила журналистка.

Скандал вокруг Орзул, как сообщал «Рамблер», разразился после того, как в 2015 году ее сфотографировали в автомобиле вместе с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой

Телеведущая впоследствии призналась, что целовалась со спортсменом. На Орзул обрушился шквал негатива. В первую очередь хейтеры указывали на то, что и футболист, и журналистка на то время были не свободны. При этом телеведущая подчеркивала, что травля в Сети довела ее «до капельниц».